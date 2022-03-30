Koltukta oturur halde ölü bulundu - Son Dakika
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Koltukta oturur halde ölü bulundu

30.03.2022 15:01
Koltukta oturur halde ölü bulundu

Samsun'da bir kişi evindeki tekli koltukta oturur halde ölü bulundu.

Samsun'da bir kişi evindeki tekli koltukta oturur halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesi Taşkake Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yılmaz (57) evinde yakınları tarafından tekli koltukta ölü olarak bulundu. Olay polise haber verildi. Mehmet Yılmaz'ın ölümü şüpheli bulundu. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu Son dakika haberi: Samsun'da baraj gölünde kaçak balık avlamada kullanılan 500 metre ağ ele geçirildi Son dakika haberi: Samsun'da baraj gölünde kaçak balık avlamada kullanılan 500 metre ağ ele geçirildi

Mehmet Yılmaz, Vezirköprü, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Koltukta oturur halde ölü bulundu - Son Dakika


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