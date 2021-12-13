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Kompost üreticisi kadınlar Solucan Gübresi Üretim Tesisi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Kompost üreticisi kadınlar Solucan Gübresi Üretim Tesisi'ni ziyaret etti

13.12.2021 17:07
Kompost üreticisi kadınlar Solucan Gübresi Üretim Tesisi'ni ziyaret etti

Odunpazarı Belediyesi tarafından kimyasal gübre kullanılması sonucunda artan toprak kirlenmesinin önüne geçilmesi için hayata geçirilen Solucan Gübresi Üretim Tesisini, Kırmızıtoprak Mahallesi'nde yaşayan ve evlerinde kompost üretimi yapan kadınlar ziyaret etti.

Yetkililere merak ettikleri konularla ilgili sorular soran kadınlar, yetkililerden solucan gübresi üretimi ile ilgili teknik bilgiler aldı.

Gübre fiyatlarının, kur fiyatlarına bağlı olarak sürekli arttığı günümüzde, toprak yapısının yenilenmesine de yardımcı olan solucan gübresinin önemi her geçen gün daha çok artıyor. Sürdürülebilir ve çevreci tarım politikaları ile dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediyesi'nin hayata geçirdiği Solucan Gübresi Üretim Tesisi, Eskişehir'de kompost üretimi yapan kadınları ağırladı.

Kırmızıtoprak Mahallesi Muhtarı İsmail Sarıkaya ile beraber Solucan Gübresi Üretim Tesisi'ni gezen kadınlar, Solucan Gübresi Üretimi Tesisi ve ana birimleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, ziyaretçilerine kompost üretimi ve kaynağında atık ayrıştırma konularında da bilgi verdi.

Kompost üreticisi kadınlar Solucan Gübresi Üretim Tesisi'ni ziyaret etti

Odunpazarı Belediyesi, Solucan Gübresi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kompost üreticisi kadınlar Solucan Gübresi Üretim Tesisi'ni ziyaret etti - Son Dakika


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