Kömürlü Köyü'nde Kuduz Karantinası

09.01.2026 09:49
Bitlis'in Kömürlü köyü, kuduz vakası nedeniyle karantinaya alındı. Canlı hayvan giriş çıkışı yasaklandı.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesine bağlı Kömürlü köyü, tespit edilen kuduz vakası sonrası karantinaya alındı.

İlçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Kömürlü köyünde, yabani bir hayvan tarafından ısırılan bir köpekten alınan numunede kuduz tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köyün girişine, 'Bu köyde kuduz hastalığı vardır' tabelası asılıp, karantina uygulaması başlatıldı. Karantina kapsamında Kömürlü köyüne canlı hayvan giriş ve çıkışları yasaklanırken, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgede gerekli önlemler alındı. Yetkililer, vatandaşların dikkatli olmaları ve şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

6 KÖY VE 2 MAHALLEDE DE TEDBİR ALINDI

Ayrıca önlem amacıyla Kömürlü köyüne yakın bölgelerde bulunan Heybeli, Karaşeyh, Gümüşdöven, Akyazı, Örentaş ve Mollafadıl köyleri ile Aydınlar beldesine bağlı Budaklı ve Gültepe mahallelerinde de canlı hayvan giriş ve çıkışlarına kısıtlama getirildi. Bölgede ekiplerin gözetim ve denetim çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Bitlis, Güncel, Son Dakika

