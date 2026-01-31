Kongo'da büyük facia: 226 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Kongo'da büyük facia: 226 kişi hayatını kaybetti

31.01.2026 13:17
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey-Kivu eyaletinde yer alan Masisi bölgesinde bulunan koltan madeninde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre en az 226 işçi yaşamını yitirdi.

Afrika ülkelerinden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden faciası meydana geldi. Ülke basınındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletinde birkaç gündür şiddetli yağışların görüldüğü Masisi bölgesinde bulunan koltan madeninde işçilerin yer altı kuyularında çalıştığı sırada göçük meydana geldi.

226 MADENCİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre göçük altında kalan en az 226 maden işçisi hayatını kaybetti. Göçükten yaralı kurtarılan işçiler, ilk müdahalenin ardından Goma'daki sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

ARAMA KURTARMA SÜRÜYOR

Göçükten yaralı kurtarılan işçiler, ilk müdahalenin ardından Goma'daki sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları, bölgenin ulaşım zorlukları ve maden faaliyetlerinin büyük ölçüde düzensiz yürütülmesi nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.

ÜLKEDE SIK SIK MADEN FACİALARI MEYDANA GELİYOR

Bölgedeki madencilik faaliyetlerinin büyük ölçüde denetimsizliği ve güvenlik altyapısının bulunmaması nedeniyle bu tür göçükler sık sık yaşanıyor. Haziran 2025'te Masisi'deki maden sahasında meydana gelen göçükte de 17 işçi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası, Güncel, Kongo, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
