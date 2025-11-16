Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kolwezi kentinde maden sahasında meydana gelen büyük göçükte ilk belirlemelere göre 70 maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kolwezi'ye bağlı Kawama maden sahasında büyük çaplı bir göçük meydana gelirken, çok sayıda maden işçisi enkaz altında kaldı. İlk belirlemelere göre, 70 işçinin cansız bedeline ulaşıldı.
Kazaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, maden sahasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ülkede denetimsiz madenler, güvenlik eksikleri ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle sık sık maden kazaları yaşanıyor.
Kongo'da Maden Göçüğü: 70 İşçi Hayatını Kaybetti
