Konkordato: Stratejik Yeniden Yapılanma - Son Dakika
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Konkordato: Stratejik Yeniden Yapılanma

02.06.2025 12:11
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Avukat Ayten Hiçyılmaz, konkordatoyu iflastan kaçış değil, stratejik bir çözüm olarak tanımladı.

(İSTANBUL) - Ticaret hukuku ve borç yapılandırmaları alanlarında uzman Avukat Ayten Hiçyılmaz, konkordato sürecinin kritik noktalarına dikkati çekerek, şirketleri uyardı. Hiçyılmaz, "Ben konkordatoyu bir koruma kalkanı değil, stratejik bir yeniden yapılanma planı olarak görüyorum. Doğru yönetildiğinde şirketlerin sadece hayatta kalmasını değil, güçlenerek çıkmasını sağlar. Konkordato bir 'çöküş' değil, erken fark edilen bir problemin stratejik çözümüdür" dedi.

Türkiye'de sadece yılın ilk dört ayında yapılan konkordato başvuruları geçmiş yılları geride bıraktı. Başvurular artarken, Avukat Ayten Hiçyılmaz, sürecin kritik noktalarına işaret etti. Bugüne kadar birçok büyük çaplı konkordato sürecini başarıyla yürüten, ticaret hukuku ve borç yapılandırmaları alanında uzman Hiçyılmaz, bu konudaki soruları yanıtladı.

Hiçyılmaz, "Kamuoyunda konkordato genellikle 'iflastan önceki son durak' gibi algılanıyor. Siz bu algıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu, şöyle cevaplandırdı:

"Bu oldukça dar bir bakış açısı. Konkordato, evet, alacaklılardan belirli bir süreliğine koruma sağlar; ancak esas amacı şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesini, borçlarını yapılandırarak yeniden ekonomik hayata katılmasını sağlamaktır. Ben konkordatoyu bir koruma kalkanı değil, stratejik bir yeniden yapılanma planı olarak görüyorum. Doğru yönetildiğinde şirketlerin sadece hayatta kalmasını değil, güçlenerek çıkmasını sağlar."

Hiçyılmaz, "Sizce konkordato süreci iyi yönetilirse şirketlere ne gibi avantajlar sunar?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Birincisi, şirket zamana kavuşur. Ani baskılarla iflasa sürüklenmek yerine, alacaklılarıyla uzlaşarak sürdürülebilir bir ödeme planı oluşturabilir. İkincisi, bu süreçte şirket içi yeniden yapılanma şansı doğar. Gereksiz giderler azaltılır, organizasyonel verimlilik artırılır. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, piyasaya verilen "kontrollü dönüş" mesajıdır. Bu, güven tazelemenin ilk adımıdır. Ben bugüne kadar yönettiğim birçok konkordato sürecinde, şirketlerin çoğunun birkaç yıl içinde finansal anlamda güçlenerek faaliyetlerine devam ettiğini gözlemledim."

Hiçyılmaz, "Uygulamada konkordatonun başarısını belirleyen temel faktörler sizce nelerdir?" sorusuna da "Sürecin başarısı üç temel faktöre bağlı: bir şeffaflık, iki doğru analiz ve planlama, üç deneyimli bir hukuk ve finansal danışmanlık kadrosuyla ilerleme. Konkordato başvurusu yapmak bir şeydir; ama süreci doğru yönetecek stratejik akla sahip olmak bambaşka bir şeydir. Biz ekibimizle birlikte yalnızca hukuki metinler hazırlamıyoruz, şirketin bütün yapısını analiz ediyor, borç-alacak yapısını inceliyor, nakit akış senaryolarını oluşturuyoruz. Kısacası, konkordato sürecini bir tür yeniden yapılanma danışmanlığı gibi yürütüyoruz" yanıtını verdi.

"Başarıyla sonuçlandırdığınız dosyalar arasında unutamadığınız bir süreç oldu mu?" sorusuna cevabı ise şu oldu:

"Elbette. 2022 yılında bir sanayi kuruluşu bizimle temasa geçtiğinde, piyasalara olan borcu yaklaşık 200 milyon TL idi. Satışları düşmüş, tedarikçileriyle ilişkisi bozulmuş, çalışanları moral kaybı yaşamıştı. Ancak şirketin altyapısı güçlüydü. Biz hem konkordato talebini hazırladık hem de eş zamanlı olarak operasyonel bir yeniden yapılanma programı uyguladık. Üç yıl içinde borçlarının yüzde 70'inden fazlasını ödediler ve bugün hem yurt içinde hem yurt dışında büyüyen bir yapıdalar. Bu sadece hukukun değil, doğru stratejinin de başarısıdır."

Hiçyılmaz, "Son olarak, konkordato düşünen şirket sahiplerine ne önerirsiniz?" sorusunu, "En büyük hata, süreci son ana bırakmak. Konkordato bir 'çöküş' değil, erken fark edilen bir problemin stratejik çözümüdür. Şirket sahipleri mali göstergelerde bozulma gördüklerinde geç kalmadan profesyonel destek almalı. ve şunu da unutmamak gerekir: İyi hazırlanmış bir konkordato planı, sadece borçlu için değil, alacaklı için de bir kazançtır. Çünkü tahsil kabiliyeti artar, ticaret yeniden canlanır" sözleriyle yanıtladı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Finans, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konkordato: Stratejik Yeniden Yapılanma - Son Dakika

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