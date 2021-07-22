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Konsantrasyon Nedir, Nasıl Artırılır? Konsantrasyon ve Odaklanma Sorunu Nasıl Çözülür? - Son Dakika

Konsantrasyon Nedir, Nasıl Artırılır? Konsantrasyon ve Odaklanma Sorunu Nasıl Çözülür?

22.07.2021 13:20
Konsantrasyon Nedir, Nasıl Artırılır? Konsantrasyon ve Odaklanma Sorunu Nasıl Çözülür?, System.String[]

Konsantrasyon, kişinin dikkatini kendi iradesine göre yönlendirme yeteneğidir.

Konsantrasyon, kişinin dikkatini kendi iradesine göre yönlendirme yeteneğidir. Dikkatin kontrolü anlamına gelir.

Konsantrasyon Nedir?

Zihni bir konuya, nesneye veya düşünceye odaklama ve aynı zamanda birbiriyle alakasız olan her şeyi zihinden dışlama yeteneğidir. Düşünceler, fikirler, duygular ve hisler gibi konsantrasyon, kişinin tüm dikkatinin yalnızca bir şeye yoğunlaştığı ve diğer her şeyden habersiz olduğu bir durumdur. Konsantrasyon esnasında zihin, konsantrasyon nesnesine odaklanır ve yalnızca bu düşünce zihni işgal eder. Zihnin tüm enerjisi bu tek düşünce üzerinde yoğunlaşır.

Konsantrasyon Nasıl Artırılır?

Albert Einstein gibi bilim adamları, 1 saatten fazla süre boyunca herhangi bir şeye yoğunlaşmak için özel teknikler kullanıyor ve yakındaki herhangi bir rahatsız edici şeyden kaçınmaya çalışıyorlardı. Konsantrasyon gücünü artırmak için onların kullandığı tekniklerden bazılarını kullanabilirsiniz. Bu tekniklerin düzenli olarak uygulanmasıyla kişi konsantrasyon gücünü artırabilir.

Örümcek Ağı Tekniği

Örümcek ağına kaşıkla dokunursanız, örümcek tepki verecek ve ağa dokunan şeyi aramaya başlayacaktır. Ancak bunu birkaç kez yaparsanız, örümcek böcek veya böcek olmadığını anlayacak ve arkasına bakmayacaktır.

Benzer şekilde, iş istasyonunuzda oturduğunuzda, olası dikkat dağıtıcı kaynakları düşünmek için beş dakika verin ve ardından zihninize bu tür dikkat dağıtıcı şeyleri görmezden geleceğiniz komutları verin. Örneğin ders çalışacağınız zaman birisi kapıyı çalar, yanınıza bir şey düşürür. Bu yüzden çalışmaya başlamadan önce bu olayların olabileceğini öngörmelisiniz.

Anahtar Kelime Tekniği

Basit ama çok etkili bir tekniktir. Bu teknikte, devam eden işle ilgili benzersiz bir kelime (veya anahtar kelime) bulmanız yeterlidir. Dikkatinizin dağıldığını hissettiğinizde, devam eden işe geri dönene kadar anahtar kelimeyi zihninizde tekrar tekrar söylemeye başlayın.

Anahtar kelimeyi seçmek için belirli bir kural yoktur ve kişi tarafından uygunluğuna göre seçilebilir. Örneğin, piyano çalmayı öğrendiğinizi ve birdenbire dikkatinizin başka bir şeye dağıldığını hissetmeye başladığını varsayalım, sonra tekrar tekrar piyano çalmaya başlayana kadar; müzik, müzik, müzik... diye tekrar etmelisiniz.

Zihin Bükme Oyunları

Sudoku, Satranç, Solitaire, zihninizi tazelemekle kalmayıp konsantrasyon gücünüzü de artıracak oyunlardan bazılarıdır. Tüm bu oyunların çok fazla konsantrasyona ihtiyacı var. Bu oyunları oynamak, bir kişinin karar alma gücünü de artırır.

Hepimiz, bir kişinin kaslarının sürekli egzersizlerle güçlendiğinin farkındayız. Benzer şekilde, beynimiz de kas olarak düşünülebilir ve satranç, bulmaca, resimli bulmacalar gibi tahta oyunları oynayarak tekrar tekrar daha uzun süre daha yüksek konsantrasyon elde etmeye yardımcı olur.

Konsantrasyon ve Odaklanma Sorunu Nasıl Çözülür?

Odaklanma, gerçeklikle temas halinde olmak demektir. Odaklanmış bir bireyin zihni nerede olduğunu, kim olduğunu ve neden orada olduğunu bilir. Konsantrasyon ise, kişinin dikkatini belirli bir göreve veya bilincin bir yönüne izole etme eylemidir. Odaklanmanın aksine, konsantrasyon sadece bir 'evet' veya 'hayır' seçeneği değildir.

Birkaç derece konsantrasyon olabilir. Öte yandan odaklanma, iradenin temel bir yönüdür. Yani, bir kişi odaklanma becerilerinin kontrolünü biraz daha fazla elinde tutuyor. Odağınızı isteğinize göre 'açmanıza' ve 'kapatmanıza' izin veren hayali bir anahtar olarak düşünebilirsiniz. Odaklanma ve Konsantrasyon sorununu çözmek için en başta;

Uyku bozukluklarının üstesinden gelin,

Günümüz teknolojisi yani telefon, tablet, bilgisayar ve hatta televizyondan uzak durun,

Duygularınızı her zaman açığa vurun,

Hormonel değişikleri aşmaya çalışın,

Planlı ve programlı olmaya özen gösterin, günü planlayın,

Son olarak yukarıda verilen teknikleri uygulayın.

Konsantrasyon Nedir, Nasıl Artırılır? Konsantrasyon ve Odaklanma Sorunu Nasıl Çözülür?

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Konsantrasyon Nedir, Nasıl Artırılır? Konsantrasyon ve Odaklanma Sorunu Nasıl Çözülür? - Son Dakika Magazin


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