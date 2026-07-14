Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum - Son Dakika
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Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

14.07.2026 10:53
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Sosyal medyada paylaşılan videoda konuşan bir kadın, katıldığı konserde dört kadın tarafından taciz edildiğini ve bu durumdan çok rahatsız olduğunu anlattı. Telefon numarasının istendiğini, sürekli fiziksel temas kurulmaya çalışıldığını ve yaşadığı olay nedeniyle korktuğunu söyleyen kadın, "Hayatımda ilk kez kadınlar tarafından taciz edildim. Erkekler, sanırım sizi artık daha iyi anlıyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde konuşan bir kadın, katıldığı konserde kadınların kendisine yönelik davranışlarından rahatsız olduğunu belirterek yaşadıklarını anlattı.

"İLK KEZ KADINLAR TARAFINDAN TACİZ EDİLDİM"

Videoda, hayatında ilk kez kadınlar tarafından taciz edildiğini öne süren genç kadın, yaşadığı olayın kendisini şaşırttığını söyledi.

"Erkekler, sanırım sizi artık daha iyi anlıyorum." diyen kadın, konserde yanındaki dört kadının sürekli kendisiyle iletişim kurmaya çalıştığını ifade etti.

"TELEFON NUMARAMI İSTEDİLER"

Genç kadın, esnediğini gören kadınların omzuna dokunarak sohbet başlatmaya çalıştıklarını, alkol kullanmadığını söylemesinin ardından ise telefon numarasını istediklerini öne sürdü.

Ayrıca kadınların sık sık yanına gelip çarptıklarını, "Pardon" diyerek temas kurduklarını ve birkaç kez sırtını sıvazladıklarını iddia etti.

"YÜZ VERSEM BENİ GÖTÜRECEKLERDİ DİYE DÜŞÜNDÜM"

Telefonunu kaybettiğini söyleyerek kendi telefonlarını uzattıklarını ve numarasını yazmasını istediklerini de anlatan genç kadın, yaşadığı durum karşısında tedirgin olduğunu dile getirdi.

İlk kez böyle bir olay yaşadığını belirten kadın, "Yüz versem beni götüreceklerdi diye düşündüm. Gerçekten korktum." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Taciz Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum - Son Dakika

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