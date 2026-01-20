Konteyner Kentte Yavru Köpek Kurtarıldı

HATAY'da bir konteyner kentte rögarda sıkışıp, mahsur kalan yavru köpek, itfaiye erlerince kurtarıldı.

Akşam saatlerinde Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi'ndeki bir konteyner kentte rögarda yavru köpeğin sıkıştığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yavru köpeği yara almadan bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olan yavru köpek, kontrollerinin ardından güvenli bir alana bırakıldı.