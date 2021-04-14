Kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Karabük'te kontrolden çıkan kamyonetin takla atıp şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Eskipazar-Karabük karayolu Kayı köyü mevkiinde meydana geldi. Recep D. idaresindeki 78 DB 283 plakalı kamyonet sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu. Kazada sürücü ile birlikte bulunan M.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK