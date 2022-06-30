Kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı

30.06.2022 10:10
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi neticesinde 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum'un Sungurlu ilçesi Sungurlu- Boğazkale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu istikametinde seyir halinde olan Bünyamin Ç. yönetimindeki 19 ACU 379 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada Bünyamin Ç. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, yaralıyı araçtan çıkartarak kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Boğazkale, Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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