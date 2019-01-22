Son Dakika Haberleri: Konuşmaya Çağırdığı Şahsı Bacaklarından Vurdu

Konuşmaya Çağırdığı Şahsı Bacaklarından Vurdu

1 saat önce

Konuşmaya çağırdığı şahsı bacaklarından vurduSAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, konuşmak için evden çağırdığı şahsı bacaklarından vurarak yaraladı.

Konuşmaya çağırdığı şahsı bacaklarından vurdu

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, konuşmak için evden çağırdığı şahsı bacaklarından vurarak yaraladı.
Olay, Mevlana Mahallesi Esin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nami C., Osman Durakan'ın evinin önüne gelerek telefonda konuşmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Nami C., evden çıkan Osman Durukan'a silahla ateş ederek yaraladı. Baldırına ve bacağına gelen kurşunlarla yaralanan Durukan, olay yerine gelen 12 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden yaya olarak kaçan saldırgan, İlçe Emniyet Müdürlüğü polis karakoluna giderek olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:05 Kaynak: İHA

Samsun, Bafra, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cinsel İlişki Tuzaklı Gasba 2 Tutuklama Serviste Unutulan Anaokulu Öğrencisini, 5 Saat Sonra Fark Ettiler

Ölüyle Selfie Çeken Mezarcı Hakkında Dava Açıldı Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 20:11:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konuşmaya Çağırdığı Şahsı Bacaklarından Vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]