Konuşmaya Çağırdığı Şahsı Bacaklarından Vurdu
1 saat önce
Konuşmaya çağırdığı şahsı bacaklarından vurduSAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, konuşmak için evden çağırdığı şahsı bacaklarından vurarak yaraladı.
Konuşmaya çağırdığı şahsı bacaklarından vurdu
SAMSUN - Samsun
'un Bafra
ilçesinde bir kişi, konuşmak için evden çağırdığı şahsı bacaklarından vurarak yaraladı.
Olay, Mevlana
Mahallesi Esin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nami C., Osman Durakan'ın evinin önüne gelerek telefonda konuşmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Nami C., evden çıkan Osman Durukan'a silahla ateş ederek yaraladı. Baldırına ve bacağına gelen kurşunlarla yaralanan Durukan, olay yerine gelen 12 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden yaya olarak kaçan saldırgan, İlçe Emniyet Müdürlüğü polis karakoluna giderek olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:05 Kaynak: İHA
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