Konut satışında yıl sonu hedefi pandemiye rağmen 1,4 milyon adet - Son Dakika

Konut satışında yıl sonu hedefi pandemiye rağmen 1,4 milyon adet

07.10.2020 11:05
Konut satışında yıl sonu hedefi pandemiye rağmen 1,4 milyon adet, System.String[]

Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, ocak-ağustos döneminde 1 milyon 25 bin adet konut satıldığını belirterek, "Yıl sonunda ise başta pandemi olmak üzere tüm olumsuz gelişmelere rağmen 1,4 milyon adet konut satışı bekliyoruz.

Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, ocak-ağustos döneminde 1 milyon 25 bin adet konut satıldığını belirterek, "Yıl sonunda ise başta pandemi olmak üzere tüm olumsuz gelişmelere rağmen 1,4 milyon adet konut satışı bekliyoruz." dedi.

Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıla iyi başlayan konut satışlarının pandemi ve bağlamındaki kısıtlamalar nedeniyle nisan ve mayıs aylarında gerilediğini söyledi.

Haziranda başlatılan düşük kredili konut kredisi desteğinin, sektörde hayata geçirilen kampanyaların ve normalleşme adımlarının sektöre tekrar hareketlilik getirdiğini dile getiren Akkuş, sadece 3 aylık haziran-ağustos döneminde ülke genelinde 590 bin adet konut satıldığını anlattı.

Yılın 8 ayında 2019'un aynı dönemine göre konut satışlarında yüzde 42,6'lık artış yaşandığını ve 1 milyon 25 bin adede ulaşıldığını vurgulayan Akkuş, bu dönemde ipotekli konut satışının yüzde 263,7 yükselerek 473 bin 144'e yükseldiğini bildirdi.

Akkuş, ipotekli konut satışlarındaki rekor artışın düşük kredili destek kampanyasının en büyük göstergesi olduğunu kaydederek, "Alıcı için çok önemli kampanyalar hayata geçirildi. Müteahhitler ellerindeki stokların hemen hemen çoğunu tüketti. Şimdi 2021 projeleri raflardan inmeye başladı." diye konuştu.

Mevcut projelerde fiyat artışının satış rakamlarına yansıtılmadığını dile getiren Akkuş, bunun da alıcıyı cezbettiğini, ancak yeni projelerde söz konusu fiyatların görülmeyebileceğini anlattı.

"Faizlerin artması satışları yavaşlatsa da yıl sonu hedefi 1,4 milyon adet"

Abdülkadir Akkuş, konut satışlarında en cezbedici unsurun yüzde 1'in altındaki faiz oranları olduğunu belirterek, "Faiz oranları yüzde 1'in üzerine çıktığı anda satışlar yavaşlıyor. Şu anda ne yazık ki rakamların bu sınırı aştığını görüyoruz." dedi.

Tüm sıkıntılara rağmen yılın geride kalan kısmında da satışların sürmesini beklediklerini dile getiren Akkuş, "8 ayda bir milyon sınırını aştık. Yıl sonunda ise başta pandemi olmak üzere tüm olumsuz gelişmelere rağmen 1,4 milyon adet konut satışı bekliyoruz. Bu çok önemli bir rakam." ifadelerini kullandı.

Akkuş, inşaatın 250 alt sektörü desteklediğini kaydederek, konutta düşük faiz kampanyasının, hem istihdam hem de olumlu ekonomik göstergeler için devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Ülke genelinde 6 milyon konutun dönüşüme girmesi gerektiğinin hep dillendirildiğini anımsatan Akkuş, bu dönüşümün hızlanmasının öneminden bahsetti.

Yabancılara satılan konut rakamının ağustosta 3 bin 893 adet olarak gerçekleştiğini, tarihin en yüksek ağustos rakamlarının görüldüğünü anlatan Akkuş, bu alanda pandemi öncesine dönüldüğünü bildirdi.

Akkuş, yabancıların Türkiye'ye ilgisinin her zaman devam ettiğini kaydederek, Çinlilerin ve Hindistan vatandaşlarının son dönemde artan gayrimenkul yatırımından bahsetti.

"2021'de 3 yeni projeye başlıyoruz"

Akkuş, sektörün genelinde olduğu gibi kendi gruplarının elinde de stokların tükenmek üzere olduğunu belirterek, yeni yatırımların hayata geçmeye başladığını söyledi.

Gelecek yıl kendilerinin de 3 proje birden hayata geçireceklerini belirterek, Beylikdüzü bölgesinde Adnan Kahveci, Kavaklı ve Yakuplu'da başlatacakları projelerde ticari ünitelerin ve konutların bulunacağını bildirdi.

Akkuş, 3 projede 500 bağımsız bölümün yer alacağını kaydederek, hafriyat çalışmalarına başlamak üzere olduklarını kaydetti.

Yönetim Kurulu, Ağustos, Akkuş, konut, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konut satışında yıl sonu hedefi pandemiye rağmen 1,4 milyon adet - Son Dakika Ekonomi

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