Konya'da 4.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Konya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

54 dakika önce

KONYA'nın Derebucak ilçesinde, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Konya'da 4.5 büyüklüğünde deprem, System.String[]

KONYA'nın Derebucak ilçesinde, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevredeki Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinde de hissedildi. Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, "Deprem şiddetli bir şekilde hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir can veya hasara neden olmadı. Ekiplerimizde her ihtimaline karşı ilçede araştırmasını sürdürüyor" dedi.

Konya'da merkez üssü Derebucak ilçesinde saat 01.26 sıralarında 4.5 büyüklüğünde, deprem meydana geldi. Deprem çevresinde Beyşehir ve Seydişehir ilçelerinde de hissedildi. Sarsıntı nedeniyle Derebucak'ta yaşayan bazı vatandaşlar panik yaşadı.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, "Deprem şiddetli bir şekilde hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir can veya hasara neden olmadı. Ekiplerimizde her ihtimaline karşı ilçede araştırmasını sürdürüyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Derebucak'ta evlerinden skağa çıkan vatandaşlar

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Beyşehir'den genel ve detaylar

Haber: Muhammed SIDAL/ KONYA,


Derebucak, Beyşehir, Deprem, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:25 Kaynak: DHA
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