Konya'da 7 Silah Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Konya'da 7 Silah Operasyonu: 3 Tutuklama

03.02.2026 11:07
Konya'da jandarma, ocakta düzenlediği silah operasyonlarında 27 ruhsatsız tabanca ve 3 kişiyi tutukladı.

Konya'da jandarma ekiplerince ocak ayında düzenlenen 7 ayrı silah operasyonunda çok sayıda tüfek, tabanca ve malzemeleri ele geçirilirken, yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Ocak ayında jandarma ekiplerince silahla ilgili yapılan çalışmalarda 7 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 27 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet tabanca fişeği, 28 adet tabanca şarjörü, 8 adet av tüfeği, 142 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 17 adet 9 mm kovan, 100 adet tabanca icra yayı, 2 bin 649 adet muhtelif tabanca parçası, 80 adet av tüfeği tetik tertibatı, 136 adet av tüfeği mekanizması, 545 adet av tüfeği icra yayı, bin 987 adet muhtelif av tüfeği parçası ele geçirildi.

Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1'i jandarmada ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 4'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Konya, Suç, Son Dakika

