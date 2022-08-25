5 yaşındaki Zeynep'i, altında kaldığı otomobili kaldırarak kurtardılar - Son Dakika
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5 yaşındaki Zeynep'i, altında kaldığı otomobili kaldırarak kurtardılar

25.08.2022 15:43
5 yaşındaki Zeynep'i, altında kaldığı otomobili kaldırarak kurtardılar

KONYA'da, annesinin yanında yürürken bir anda yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Ahmed'e (5) otomobil çarptı.

KONYA'da, annesinin yanında yürürken bir anda yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Ahmed'e (5) otomobil çarptı. Çevredekiler, Zeynep'i altında kaldığı aracı kaldırarak kurtardı. Acıyla kıvranan Zeynep için ambulans beklenirken, güneşten korunması amacıyla üzerinde karton ve örtü açıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Ulaşbaba Caddesi'nde meydana geldi. Annesinin yanında yürürken aniden yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Zeynep Ahmed'e, Betül K.'nin kullandığı 42 KG 731 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Zeynep, otomobilin altında kaldı. Çevredekiler, ekipler gelene kadar Zeynep'i altında kaldığı aracı kaldırarak çıkardı. Yaralanan ve acı içinde gözyaşı döken Zeynep'i, annesi ve çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Ambulans beklenirken, Zeynep'in güneşten korunması için üzerinde karton ve örtü açıldı. Sağlık görevlilerince Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Zeynep Ahmed'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü Betül K.'nin ise uzun süre kazanın etkisinde kaldığı gözlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 yaşındaki Zeynep'i, altında kaldığı otomobili kaldırarak kurtardılar - Son Dakika

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