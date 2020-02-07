Konya'da bazı dereler taştı - Son Dakika
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Konya'da bazı dereler taştı

6 saat önce

Konya'da bazı dereler taştıKONYA'da, eriyen karlar ve sağanak yağmurla birlikte dağ eteklerinden akan su nedeniyle Huğlu Boğaz Deresi ve Derebucak Barajı'na akan derede taşkınlar yaşandı.

Konya'da bazı dereler taştı

KONYA'da, eriyen karlar ve sağanak yağmurla birlikte dağ eteklerinden akan su nedeniyle Huğlu Boğaz Deresi ve Derebucak Barajı'na akan derede taşkınlar yaşandı. Bazı tarım arazileri su altında kaldı.

Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve karların erimesi sonucu dağ eteklerinden akan su, dere yataklarında taşkınlara neden oldu. Huğlu Boğaz Deresi ve Derebucak Barajı'na akan derede oluşan taşkın nedeniyle Pınarbaşı, Akçabelen ve Yeşildağ mahallelerinde tarım arazileri ve bazı bahçeler su altında kaldı. Pınarbaşı Mahallesi'nde bazı evlerin alt katında müştemilat olarak kullanılan bölümlere su bastığı belirtildi. Beyşehir ve Derebucak Belediyesi ekipleri de taşkınlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, "İlçemizde gerçekleşen sağanak yağış dolayısıyla, Derebucak'ımız ve Huğlu'muzda bulunan, gölümüzü besleyen derelerin dolup taştığını görmek bizleri sevindiriyor. Ufak çaplı zararlar dışında bölgemizde can ve mal kaybı olmaması da bizleri sevindiriyor" dedi.

Konya'da bazı dereler taştı

Derebucak, Huğlu, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:22 Kaynak: DHA
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