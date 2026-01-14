Konya'da Change Araç Operasyonu: 223 Şüpheli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Konya'da Change Araç Operasyonu: 223 Şüpheli

Konya\'da Change Araç Operasyonu: 223 Şüpheli
14.01.2026 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis, 95 milyon TL değerinde 115 change araca el koydu. 223 kişi hakkında işlem yapıldı.

Konya'da "Change Araç" çetesine yönelik polis ekiplerince geçtiğimiz ay düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 95 milyon TL olan 115 adet "Change araç" ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 223 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, 83 adet gümrük kaçağı, 22 adet yakalamalı-hacizli, 5 adet çalıntı, 5 adet aranan olmak üzere toplam 115 adet change araca el konuldu.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu deprem, yangın veya trafik kazası sonucu kullanılamaz hale gelen araçlara ait şasi ve motor numaralarının, yasa dışı yollarla temin edilen çalıntı ve kaçak araçlara kopyalandığı belirlendi. Bu yöntemle araçların "hasarsız" ya da "tamir edilmiş" izlenimi verilerek iyi niyetli üçüncü şahıslara satıldığı tespit edildi. Araçlarla bağlantılı 223 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 6 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların ikinci el araç satın alırken çok dikkatli olmaları, aracı iyi kontrol ettirmeleri gerektiği ve şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri gerektiği ifade edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Olaylar, Ekonomi, 3-sayfa, Polis, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Konya'da Change Araç Operasyonu: 223 Şüpheli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
Futbolseverler heyecanla bekliyordu Afrika Uluslar Kupası’nda finalistler belli oluyor Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:20
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul’da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
11:10
Dursun Özbek’ten Gardi’ye tam yetki
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki
10:55
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 11:37:49. #7.11#
SON DAKİKA: Konya'da Change Araç Operasyonu: 223 Şüpheli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.