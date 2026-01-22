Konya'da Domuza Çarparak Kaza Yapan Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Konya'da Domuza Çarparak Kaza Yapan Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'da Domuza Çarparak Kaza Yapan Sürücü Hayatını Kaybetti
22.01.2026 10:03
Konya Seydişehir'de domuza çarpan otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü yaşamını yitirdi.

KONYA'da Seydişehir ilçesinde yola çıkan domuza çarpan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü Ersin Öksüz (24), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Seydişehir- Beyşehir kara yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Ersin Öksüz yönetimindeki 42 K 2442 plakalı otomobil, yola çıkan domuza çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, sürücü Öksüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

10:11
