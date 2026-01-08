Konya'da Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Konya'da Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiliyor

08.01.2026 16:33
Konya ve çevresi şiddetli rüzgar nedeniyle zarar görüyor; ağaçlar devriliyor, elektrik kesintileri yaşanıyor.

Konya merkez ile bazı ilçelerde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Kuvvetli rüzgar ağaçların devrilmesine, elektrik hatlarının kopmasına neden oldu.

Kopan elektrik kablolarının çevreye zarar vermemesi için MEDAŞ ekiplerince çalışma başlatıldı.

Konya-Ankara kara yolunda polis ekipleri, yaşanabilecek kazalar ve olumsuzluklara karşı önlem aldı.

Çatılardan uçan kiremitlerin bazı araçlara hasar verdiği öğrenildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından, şiddetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Seydişehir ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildiği bildirildi.

İlçede, şiddetli rüzgarın etkisiyle çok sayıda ağaç devrilirken, ekipler de caddeler ve mahallelerde yollara devrilen ağaçları kaldırma çalışması başlattı.

Çumra ilçesinde ise Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki binanın çatısı uçtu, bir otomobilde hasar oluştu.

Taşkent ilçesinde ise kuvvetli rüzgar, Muzaffer Özden İlkokul ve Ortaokulu'nun çatısını uçurdu.

Yalıhüyük ve Kadınhanı ilçelerinde de rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatılarında hasar meydana geldi.

Hadim ilçesinde ise bazı evlerin çatısı uçtu, çok sayıda ağaç devrildi.

İlçenin bazı mahallelerinde elektrik kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

