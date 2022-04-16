Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

16.04.2022 17:06
Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sabri Söyler idaresindeki 42 AIK 530 plakalı otomobil, Seydişehir-Beyşehir yolu Akçalar kavşağında Ömer Orakcı yönetimindeki 42 KS 571 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Zeynep (17), Fatma Zehra (12), Ebrar (20) Ümmühan (43) ve Hazfa Meva Söyler yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Seydişehir, Otomobil, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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