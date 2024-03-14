Konya Büyükşehir Belediyesi, ilk orucunu tutan 7 ve 8 yaşındaki çocukları bu yıl da çeşitli hediyelerle sevindirecek.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocuklarda Ramazan bilinci oluşturmak ve Ramazan ayının maneviyatını yaşatmak amacıyla ilk kez oruç tutan çocukları sevindirmeye bu yıl da devam ettiklerini belirtti.
Ramazan'ın aynı zamanda sabır ve dayanışma ayı olduğunu belirten Başkan Altay, "Kıymetli yavrularımız da ilk oruçlarıyla sabrın ve kardeşliğin ne kadar önemli olduğunu daha iyi kavrayacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl da ilk defa oruç tutan çocuklarımızı hediyelerle sevindirerek teşvik ediyoruz. Bu kapsamda onlar için çeşitli sürpriz hediyeler hazırladık. İlk oruç hediyesi için 7-8 yaş grubundaki çocuklarımızın başvurularını internet üzerinden 25 Mart tarihine kadar alacağız. İftar ve sahur sofralarının bereketi olan tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, hayırla ve sağlıkla bayrama ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan geleneğini yaşatmak amacıyla 7 ve 8 yaşındaki çocukları kapsayan ilk oruç hediyesi için başvurular "https://ilkoruc.konya.bel.tr" adresinden yapılıyor.
Son Dakika › Belediye › Konya'da İlk Kez Oruç Tutan Çocuklara Büyükşehir Sürprizi - Son Dakika
Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, en zorlu dönemlerde dahi büyük bir fedakarlık ile çalışan sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı. Başkan Erhan Kılıç, yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının pandemi dönemindeki fedakarlıklarını vurgulayarak tebrik etti.
Şişli Belediyesi ve bağlı iştiraklerde çalışan toplam 2 bin 367 personelin maaş ve sosyal haklarında iyileştirme yapıldı. İmzalanan sözleşme ile birlikte 17 bin 2 TL olan işçi maaşları yüzde 94 oranında artış ile 33 bin TL'ye yükseldi. Bununla birlikte, en düşük ücret alan işçinin aylık geliri; ikramiye, yol ücreti ve yemek ücreti ile birlikte 46 bin 378 TL oldu.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti. Başkan Şimşek, sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını takdir etti ve Tıp Bayramlarını kutladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2019-2024 dönemi son meclis toplantısında meclis üyelerine teşekkür plaketi verdi. Aktaş, konuşmasında şehre değer katmak için birlikte çalıştıklarını ve geleceğe dair kararları birlikte aldıklarını belirtti.
AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, insan odaklı projeleriyle örnek olmaya devam ediyor. Doğan, Nefes projesi ile hasta ve özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımlarını artırmayı ve hasta yakınlarının nefes almasını sağlamayı hedefliyor.
Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep'e kazandırılan Şahinbey Belediyesi 100. Yıl Tünelleri'nde çalışmalar tamamlandı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, motor turu gerçekleştirdi.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ramazan ayında Selçuklu'nun farklı noktalarında ilçe sakinleriyle bir araya gelerek bu manevi ayı hemşerileriyle dolu dolu geçiriyor.
Bozkurt Belediyesi, Yenibağlar Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına halkın yoğun katılımı ile gerçekleşti. Başkan Çelik, 'Aynı sofrada aynı dualarda buluştu gönüllerimiz. Rabbim bereketimizi, sağlığımızı ve huzurumuzu daim eylesin' dedi.
Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, son meclis toplantısında kabul edilmeyen Elektrikli minibüs projesini yeni dönemde kısa sürede ivedilikle gerçekleştireceklerini açıkladı.
Battalgazi Belediyesi Mart ayı son birleşimini Çınar Park Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Osman Güder, meclis üyelerine plaket verdi ve Güneş Enerjisi Santrali projesi hakkında bilgi verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?