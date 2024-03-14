Konya'da İlk Kez Oruç Tutan Çocuklara Büyükşehir Sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi
Belediye

Konya'da İlk Kez Oruç Tutan Çocuklara Büyükşehir Sürprizi

Konya\'da İlk Kez Oruç Tutan Çocuklara Büyükşehir Sürprizi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocuklarda Ramazan bilinci oluşturmak amacıyla bir gelenek haline getirdikleri ilk oruç hediyesini bu yıl da 7-8 yaşındaki çocuklar için uygulayacaklarını, çocukları çeşitli hediyelerle sevindireceklerini açıkladı.

14.03.2024 22:09  Güncelleme: 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilk orucunu tutan 7 ve 8 yaşındaki çocukları bu yıl da çeşitli hediyelerle sevindirecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocuklarda Ramazan bilinci oluşturmak ve Ramazan ayının maneviyatını yaşatmak amacıyla ilk kez oruç tutan çocukları sevindirmeye bu yıl da devam ettiklerini belirtti.

Ramazan'ın aynı zamanda sabır ve dayanışma ayı olduğunu belirten Başkan Altay, "Kıymetli yavrularımız da ilk oruçlarıyla sabrın ve kardeşliğin ne kadar önemli olduğunu daha iyi kavrayacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl da ilk defa oruç tutan çocuklarımızı hediyelerle sevindirerek teşvik ediyoruz. Bu kapsamda onlar için çeşitli sürpriz hediyeler hazırladık. İlk oruç hediyesi için 7-8 yaş grubundaki çocuklarımızın başvurularını internet üzerinden 25 Mart tarihine kadar alacağız. İftar ve sahur sofralarının bereketi olan tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, hayırla ve sağlıkla bayrama ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan geleneğini yaşatmak amacıyla 7 ve 8 yaşındaki çocukları kapsayan ilk oruç hediyesi için başvurular "https://ilkoruc.konya.bel.tr" adresinden yapılıyor.

Uğur İbrahim Altay, Altay, Belediye, Son Dakika

Son Dakika Belediye Konya'da İlk Kez Oruç Tutan Çocuklara Büyükşehir Sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:32 Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükseldi Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
22:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı’nda duyurdu: Her büyük şehre 1 şehir hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda duyurdu: Her büyük şehre 1 şehir hastanesi
22:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki İstanbul anketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi
20:10 Bakan Şimşek’in ağzından verilen “ÖTV ve KDV’de artış olacak“ iddiası asılsız çıktı Bakan Şimşek'in ağzından verilen "ÖTV ve KDV'de artış olacak" iddiası asılsız çıktı
17:37 Çocuklarının babası kuzeni çıktı İşte 12 yıl boyunca aldatılan adamın ilk sözleri Çocuklarının babası kuzeni çıktı! İşte 12 yıl boyunca aldatılan adamın ilk sözleri
21:08 Cem Yılmaz’a içkili paylaşımı soruldu, verdiği tepki de hareketi kadar skandal Cem Yılmaz'a içkili paylaşımı soruldu, verdiği tepki de hareketi kadar skandal
20:14 Küfürlü paylaşım, Zafer Partili büyükşehir adayını çılgına çevirdi Küfürlü paylaşım, Zafer Partili büyükşehir adayını çılgına çevirdi
19:14 Adana’da “fazla yolcu“ kavgası kamerada: Şoför sopayla saldırdı Adana'da "fazla yolcu" kavgası kamerada: Şoför sopayla saldırdı
19:06 Eylem Tok ve oğlunu ABD’de fotoğraflayan kişi konuştu: Kanıma dokundu, şok oldum Eylem Tok ve oğlunu ABD'de fotoğraflayan kişi konuştu: Kanıma dokundu, şok oldum
18:45 8 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni bulundu 8 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni bulundu
18:07 14 Mayıs’ı bilen şirketin anketi İşte İstanbul’un 7 ilçesinde son durum 14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 7 ilçesinde son durum
17:59 Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 23:15:53. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da İlk Kez Oruç Tutan Çocuklara Büyükşehir Sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement