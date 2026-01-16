Konya'da Okul Fabrika Gibi Çalışıyor - Son Dakika
Konya'da Okul Fabrika Gibi Çalışıyor

16.01.2026 09:32
Kılıçarslan Lisesi, 2025'te 12 milyon lira ciro elde ederek öğrencilerine mesleki beceri kazandırıyor.

Konya'da üretimle eğitimi birleştirerek adeta fabrika gibi çalışan Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2025 yılı sonu itibariyle 12 milyon lira ciroya ulaştı. Bilişim teknolojisi, makine, inşaat, tesisat, elektrik alanlarında aktif üretim yapan okul öğrencileri, hem mesleki beceri kazanıyor hem de harçlıklarını kazanıyor.

Konya'nın merkez Karatay ilçesindeki Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bin öğrenci ve 100 öğretmen kadrosu ile eğitime devam ediyor. Okul, bünyesinde bulunan bilişim teknolojisi alanı, makine, inşaat, tesisat, elektrik ve siber güvenlik alanı olmak üzere 6 farklı alanda fabrika gibi çalışıyor. Üretilen ürünler ise kent genelinde sanayi ve yerleşim alanlarında bir çok sektöre gönderiliyor. Bu çerçevede adeta fabrika gibi çalışan okul, bir yılda 12 milyon lira ciro elde etti. Bir yandan eğitim alan bir yandan da teoriği pratiğe dönüştüren öğrenciler, aynı zamanda döner sermayeden aldıkları ücret ile kendi ekonomilerine katkı sağlıyor.

"Hedefimiz, 20 milyon lira ciroyu bulmak"

2025 yılını 12 milyon lira ciro ile kapattıklarını anlatan Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, "Okulumuzda şu anda aktif olarak 6 alanımız var. Döner sermaye üretimlerimiz bilişim teknolojisi, makine, inşaat, tesisat ve elektrik alanı olmak üzere bütün alanlarımızda aktif üretim yapılmakta. 2025 yılını 12 milyon lira ciro ile kapattık. 133 öğrencimize yaklaşık 450 bin lira döner sermaye çerçevesinde ödeme yaptık. Hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz üretimin içinde olmaktan son derece memnun. Öğrencilerimiz ciddi bir gelir kazanmakta, hem mesleki gelişim anlamında hem de maddi gelir anlamında döner sermaye çalışmalarını çok seviyorlar. Allah nasip ederse, önümüzdeki yıl çalışmalara devam edeceğiz. Hedefimiz, 20 milyon lira ciroyu bulmak, bu seneki 12 milyonu geçmek istiyoruz. Arkadaşların desteğiyle inşallah bunu da başaracağız" dedi.

"Öğrencilerin birçoğu üretimin içinde devam ediyor"

Okuldaki çalışma alanlarını anlatan Yılmaz, "Makine alanımız, mevcut ekipmanlarıyla piyasada, fason imalat dediğimiz birçok imalatı, makine parçalarını üretilebilmekte. Döner sermaye kapsamında üretimlerde bilfiil çalışmak isteyen öğrencilerin birçoğu üretimin içinde devam ediyor. Bilişim alanı öğrencilerimiz, bilişim altyapıları dediğimiz altyapının tamamını yapabiliyor. Elektrik alanımız, elektrik tesisatının çekiminden itibaren her şeyi yapabiliyor; artı okulların ihtiyacı olan eğitim setlerinin tümünü üretebiliyoruz. İnşaat alanımız, okulların ihtiyacı olan inşaat tadilatların tümünü yapabiliyor. Tesisat alanımız, yine tesisat alanı ile ilgili ihtiyaçlardan tamir ve tadilatları yapabiliyor. Siber güvenlik alanımız, bu sene yeni açıldı hazırlık olarak ilk öğrencilerimizi aldık, eğitim öğretime başladı. 11. sınıfta bu eğitimi aldıktan sonra, üzerine 12. sınıfta da mesleki iş başı sanayi iş birliği protokolü ile işletmelere devam ediyorlar. Çocuklarımız mezun olduğu zaman, artık mesleğini bilerek, bütün makine ve ekipmanları tanıyarak mezun oluyor, piyasanın aranan elemanı oluyor" ifadelerini kullandı.

"Temel bilgileri en azami şekilde öğrenmeye çalışıyor çocuklarımız"

Makine Teknolojisi atölye şefi Ahmet Turan, "Burada temel bilgileri en azami şekilde öğrenmeye çalışıyor çocuklarımız. Laboratuvarda bilgisayar üzerinde tasarımlarını yapıp daha sonra uygulamalarını ardından CNC tezgahımızda üretim yapıyoruz. Bu şekilde üretime katkı sağlıyorlar" diye konuştu.

Öğrenciler ise okulda meslekleri ile ilgili bütün noktaları tek tek öğrenerek geleceğe hazırlanmaktan mutluluk duyduklarını anlattı. - KONYA

Kaynak: İHA

