Son Dakika Haberleri: Konya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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Konya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

7 saat önce

Konya'da silahlı saldırı: 1 yaralıKONYA'da inşaat işçisi Cevdet Köymen, hafif ticari aracına bindikten sonra yanına yaklaşan otomobilin içindeki kimliği belirlenemeyen bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Konya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
KONYA'da inşaat işçisi Cevdet Köymen, hafif ticari aracına bindikten sonra yanına yaklaşan otomobilin içindeki kimliği belirlenemeyen bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Hüsamettin Çelebi Mahallesi Demirhan Caddesi'nde polis merkezinin yanında meydana geldi. Cevdet Köymen, park halindeki 42 CEL 41 plakalı hafif ticari aracına bindi. Bu sırada yanına yaklaşan bir otomobilin içindeki bir kişi tabancayla 5 el ateş etti. Saldırgan olay yerinde otomobille hızla uzaklaştı. Aracın kapı ve camına delip geçen kurşunlardan bazıları Cevdet Köymen'in bacaklarına isabet etti. Yaralı Köymen, çağırılan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Köymen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis, kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
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Konya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:53 Kaynak: DHA
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