Konya\'da Startday\'26 Etkinliği

? Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kapsül Teknoloji Platformu tarafından teknoloji ekosistemini bir araya getiren "Startday'26" etkinliği düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında, Kapsül Teknoloji Platformu'nun Konya Büyükşehir Belediyesinin vizyon projelerinden biri olduğunu belirtti.

Koru, Kapsül Teknoloji Platformu'nun yalnızca bir eğitim alanı olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda fikrin üretime, üretimin başarıya dönüştüğü güçlü bir işbirliği iklimi olmuş durumda. Bu eğitim kapsamında güçlü paydaşlarımızla savunma sanayisinden tarım teknolojilerine uzanan geniş bir alanda gençlerimizi sektörün yetkin temsilcileri ile buluşturuyoruz. Gençlerimize vermiş olduğumuz mentörlük kapsamında BİSTLAB çatısı altında finansal okul okuryazarlığını genç kardeşlerimizle beraber öğreniyoruz. Özellikle siz genç kardeşlerime bu şehrin sizlere inandığını, sizlere güvendiğini ve geleceğini sizlerle beraber inşa etme arzusunda olduğunu açıkça ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle şehrimizi bir teknoloji üssü haline getirme hedefi doğrultusunda emek veren ve kararlılıkla yoluna devam eden tüm gençlerimize şükranlarımı sunuyorum."

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik de üniversitenin, Kapsül Teknoloji Platformunun sağladığı imkanlar sayesinde girişimcilik, yenilikçilik, proje kültürünü önemli ölçüde güçlendiren ve bu güçlü yapısının katkısıyla TEKNOFEST başta olmak üzere Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında pek çok başarıya imza atan bir üniversite olduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı da geleceği şekillendirecek gençlerle bir arada olmaktan heyecan duyduğunu belirtti.

Konarılı, teknolojiye gönül veren, üretmeyi seçen ve TEKNOFEST gibi önemli organizasyonlara emek veren, hayal kuran ve hayallerini projeye dönüştüren gençleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından TEKNOFEST 2025'te ödül alan takımlara ödülleri verildi.

Program tematik oturumlarla devam edecek.