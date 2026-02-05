Konya'da Tır Devrildi: İki Yaralı - Son Dakika
Konya'da Tır Devrildi: İki Yaralı

05.02.2026 11:29
Konya'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole devrildi, iki kişi yaralandı.

Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole devrildi, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Konya-Ereğli kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametine doğru seyir halinde olan E.Ö. idaresindeki 46 ANH 764 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada tırda yolcu olarak bulunan O.Ş. ve S.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

