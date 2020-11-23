Konya'da trafik denetimleri - Son Dakika

Konya'da trafik ekiplerinin denetimlerinde kural ihlali yapan bin 556 sürücüye adli ve idari işlemler uygulandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri kent genelinde denetimlere devam ediyor. Trafik ekiplerinin çalışmalarında 548 sürücüye hız sınırı ihlali, 567 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 417 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 10 sürücüye alkollü araç kullanmak, 14 sürücüye de fazla yolcu taşımaktan gerekli adli ve idari işlemler uygulandı. Denetimlerde 39 araç ise trafikten men edildi. - KONYA