Konya'da Trafik Kazası: Tartışma Sonrası Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Konya'da Trafik Kazası: Tartışma Sonrası Kadın Hayatını Kaybetti

Konya\'da Trafik Kazası: Tartışma Sonrası Kadın Hayatını Kaybetti
17.01.2026 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da bir kadın, araçtan inip yol geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Konya'da kocasıyla araç içerisinde tartıştıktan sonra araçtan inerek yolun karşısına geçmeye çalıştığı iddia edilen kadın, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden ayrılan kadının kocası, polis ekiplerine "Ot toplamak için araçtan indi, kaza olunca araçtaki çocukları eve bırakıp geldim" dedi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Akyokuş istikametinden Altınapa Barajı istikametine otomobiliyle seyir halinde olan M.E.H. araçta yanında bulunan eşi 30 yaşındaki Kirfa El Husa ile tartıştı. Tartışma sonrası Kirfa El Husa araçtan inerek yolun karşısına geçmek istediği sırada M.A. idaresindeki 35 KF 9450 plakalı otomobil kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan genç kadını fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Husa'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza sonrası olay yerini terk eden koca M.E.H. kısa süre sonra olay yerine tekrar gelerek araçta çocukların olduğunu, onları eve bırakmaya gittiğini söyledi.

Polis ekiplerinin kazanın nasıl olduğuna yönelik sorusuna ise M.E.H., "İleriden dolandık geldik. Daha sonra yol kenarına durduk. Ot topluyordu eşim, çağırdım gel yeter artık gidelim dedim. Karşıya geçerken araba çarptı. Yol kenarında ot topluyordu. Arabada bebekler vardı eve bırakmaya gittim" dedi.

Kaza sonrası olay yerindeki incelemelerin ardından araç sürücüsü ve kazada ölen kadının eşi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Hayatını kaybeden genç kadının cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Trafik, Konya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Konya'da Trafik Kazası: Tartışma Sonrası Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da harita yeniden çizilecek O bölgede dev bir kent kuruluyor İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor
Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir
Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı
Kazaya sebep olan ’kaynakçı’ya tekme tokat dayak Kazaya sebep olan 'kaynakçı'ya tekme tokat dayak
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Mardin’de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu. Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.

20:46
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka’ya girdi
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi
19:40
Galatasaray’ın yedek kulübesi isyan çıkardı
Galatasaray'ın yedek kulübesi isyan çıkardı
19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
18:54
Canlı anlatım: Galatasaray’a soğuk duş
Canlı anlatım: Galatasaray'a soğuk duş
18:12
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
17:47
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 21:46:52. #7.11#
SON DAKİKA: Konya'da Trafik Kazası: Tartışma Sonrası Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.