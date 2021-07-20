Konya'daki trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, ilçeye 23 kilometre uzaklıktaki Tuzyaka Mahallesi'nde Erhan Başkır (17) idaresindeki plakasız motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 42 GA 718 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

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