Köpeklerin saldırısında yaralanan Umut, 4 gün sonra gözlerini açtı - Son Dakika
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Köpeklerin saldırısında yaralanan Umut, 4 gün sonra gözlerini açtı

27.08.2022 12:59
Köpeklerin saldırısında yaralanan Umut, 4 gün sonra gözlerini açtı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde sokakta oynarken 4 sahipsiz köpeğinin saldırısına uğrayan, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedaviye alınan Umut Ünlü (8), 4 gün sonra gözlerini açtı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde sokakta oynarken 4 sahipsiz köpeğinin saldırısına uğrayan, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedaviye alınan Umut Ünlü (8), 4 gün sonra gözlerini açtı. Küçük Umut'un ilk sözleri ise "Anne çok korktum. Sana sarılmak istiyorum canım annem" oldu.

Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi'nde 4 gün önce, sokak üzerinde oynayan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Umut Ünlü, 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çevresini saran köpeklerin arasında kalan Umut'u komşuları kurtardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülen Umut, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

UMUT 4 GÜN SONRA GÖZLERİNİ AÇTIYoğun bakımda tedavisi süren ve durumu iyiye giden Umut, bugün uyandırıldı. Annesi ve babası Umut'u ziyaret ettiğinde Umut'un ilk cümlelerinde ise "Anne çok korktum. Sana sarılmak istiyorum canım annem" dediği belirtildi.

Umut Ünlü'nün babası Durmuş Ünlü "Mutluyuz ve umutluyuz durumu iyi bugün gördük şükür" dedi.


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Kaynak: DHA

Ereğli, Konya, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpeklerin saldırısında yaralanan Umut, 4 gün sonra gözlerini açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köpeklerin saldırısında yaralanan Umut, 4 gün sonra gözlerini açtı - Son Dakika
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