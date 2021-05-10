Konyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi 6 eksik

Süper Lig'in 41'inci haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan İttifak Holding Konyaspor'da Deni Milosevic, Zymer Bytyqi, Marin Anicic, Artem Kravets, Samuel Eduok ve Alper Uludağ yarınki maçta forma giyemeyecek.

Konyaspor, Süper Lig'in 2020-2021 sezonunun kendi sahasındaki son maçında yarın Trabzonspor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlı takım son çalışmasını teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdi.