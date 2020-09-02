Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, ülke milli takımlarında bulunan oyuncular haricinde tüm oyuncular katıldı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde yapılan kuvvet ve çabukluk çalışmaları ile sona erdi.