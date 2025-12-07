Konyaspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. 4'e 4 ve 5'e 5 oyun ile devam eden antrenman, koşu ile tamamlandı. Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de forma giyen futbolcular, salonda yenileme çalışması yaptı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan Marko Jevtovic, daha sonra takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etti.

Yeşil-beyazlı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına 10 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de yapacağı antrenman ile devam edecek. - KONYA