"KOP ile Canlanan Kitaplar" projesinin tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Karaman'da, "KOP ile Canlanan Kitaplar" projesinin tanıtım programı Medine ve Yaşar Evcen Anaokulu'nda gerçekleştirildi.

Kazımkarabekir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "KOP Okuyor Projesi" kapsamında kabul edilen "KOP ile Canlanan Kitaplar" projesi kapsamında minik öğrencilerin masalları dijital ortama taşındı.

"KOP ile Canlanan Kitaplar" projesiyle anneler ve babalar ücretsiz olarak indirecekleri bir uygulamayla çocuklarının masallarını artırılmış gerçeklikle görsel ve işitsel, 3 boyutlu olarak artık tablet ve cep telefonlarında izleyebilecekler.

Projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, projeyle okul öncesi öğrencilerinin renkli dünyalarında önemli bir yer tutan masalların artırılmış gerçeklik uygulamasıyla 3 boyutlu olarak artık tablet ve cep telefonlarında izlenebileceğini söyledi.

Anasınıfı öğrencileri için tamamen özgün içerikle artırılmış gerçeklik uygulamasına sahip bir hikaye kitabı oluşturulduğunu ifade eden Çalışkan şunları kaydetti:

"Anaokulu öğrencilerinin okumaya yönelik ilgilerini arttırma amaçlı yapılan projede arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile masal 3 boyutlu canlanmış ve bu şekilde okul öncesi dönemde yer alan çocukların 3 boyutlu şekilde metni görsel ve işitsel olarak dinlemesi gerçekleştirilmiştir."