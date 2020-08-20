Köpeğe çarpan otomobil takla atıp, hafif ticari araçla çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Kaza, akşam saatlerinde, Kozan- Adana yolu Böğrüdelik mevkiinde meydana geldi. Erkan Karaoğlu (46) yönetimindeki 01 RF 329 plakalı otomobil, yola çıkan sokak köpeğine çarptı. Savrulan otomobil, takla atarak, karşı şeride geçip, Mehmet Çalışkan 'ın (48) kullandığı 01 VAU 21 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücüler ve hafif ticari araçtaki Mürselin Çalışkan yaralandı. 3 yaralı, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince Kozan Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 22:46

Kaynak: DHA

Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, o gün kendisini en çok üzen şeyi anlattı