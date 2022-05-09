Aniden önüne çıkan köpeğe çarpmak istemeyen sürücü, manevra yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bayburt- Gümüşhane kara yolu Turgut Özal Bulvarı'nda Oğuzhan Ç. yönetimindeki kamyonet seyir halindeyken yola köpek çıktı.Köpeğe çarpmamak için manevra yapan Oğuzhan Ç. yönetimindeki kamyonet elektrik direğine çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile yanında bulunan Onur D. yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika