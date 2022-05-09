Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç kaza yaptı: 2 yaralı

09.05.2022 22:57

Bayburt'ta yaşanan kazada yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan kamyonet sürücüsü elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Aniden önüne çıkan köpeğe çarpmak istemeyen sürücü, manevra yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bayburt- Gümüşhane kara yolu Turgut Özal Bulvarı'nda Oğuzhan Ç. yönetimindeki kamyonet seyir halindeyken yola köpek çıktı.Köpeğe çarpmamak için manevra yapan Oğuzhan Ç. yönetimindeki kamyonet elektrik direğine çarparak devrildi.

KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü ile yanında bulunan Onur D. yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Turgut Özal Bulvarı, Gümüşhane, Kamyonet, Bayburt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
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