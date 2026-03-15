Köpeği seviyordu, sonu faciayla bitti

Kendi cep telefonuyla kayıt yaptığı sırada "Alabai" cinsi köpeğini sevmek isteyen bir kadın, beklemediği bir saldırıyla karşılaştı.
Köpeğin bir anda hırçınlaşarak üzerine atılmasıyla neye uğradığını şaşıran kadının korku dolu çığlıkları saniye saniye kameraya yansıdı.
Olayın ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan talihsiz kadın, saldırı sonucu hafif yaralandı. sosyal medyada yayılmasıyla birlikte, özellikle büyük ırk köpeklerin davranışları ve eğitim süreçleri yeniden tartışma konusu oldu.
