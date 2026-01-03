Köpek Dere Yatağından Kurtarıldı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dere yatağında mahsur kalan köpeği itfaiye ekibi çıkardı.
Aşık Veysel Mahallesi'nde dere yatağında yağış nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu bir köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 dakikalık çalışmayla köpeği bulunduğu yerden aldı.
Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
