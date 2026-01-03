Köpek Dere Yatağından Kurtarıldı - Son Dakika
Köpek Dere Yatağından Kurtarıldı

03.01.2026 17:23
İzmir'de itfaiye ekipleri, dere yatağında mahsur kalan köpeği 10 dakikada kurtardı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dere yatağında mahsur kalan köpeği itfaiye ekibi çıkardı.

Aşık Veysel Mahallesi'nde dere yatağında yağış nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu bir köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 dakikalık çalışmayla köpeği bulunduğu yerden aldı.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

