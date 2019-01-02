Köprü Cezalarının İadesine İlişkin Genelge
1 saat önce
MALİYE ve Hazine Bakanlığı, sınıfları itibarıyla geçmeleri yasak olduğu halde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanan sürücülerin ödediği cezaların iadesine ilişkin genelge yayımlayacak.
MALİYE ve Hazine Bakanlığı, sınıfları itibarıyla geçmeleri yasak olduğu halde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'nü kullanan sürücülerin ödediği cezaların iadesine ilişkin genelge yayımlayacak.
Genelge ile TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 'Karayolları trafik kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun' teklifinde yer alan ödenmiş cezaların sürücülere iadesi düzenlenecek. Köprülerden geçişi yasak araç sürücülerinin ödediği 20 milyon TL'nin iadesine ilişkin genelgenin bugün yayımlanması bekleniyor. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:00 Kaynak: DHA
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