Köprüden kaçak geçişleri de kapsayan yasa teklifi yarın görüşülecek
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TBMM Genel Kurulu'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan kaçak geçişlerden dolayı kesilen cezaların affını içeren torba yasanın görüşmelerine yarın devam edilecek.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:39 Kaynak: DHA
TBMM Genel Kurulu'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan kaçak geçişlerden dolayı kesilen cezaların affını içeren torba yasanın görüşmelerine yarın devam edilecek.
TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanvekili Celal Adan
başkanlığında toplandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yapılan kaçak geçişlerden kaynaklanan cezaların affını da içeren torba yasanın görüşmeleri yarına kaldı. Yasa teklifinin tümü ve ilk bölümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşim kapandı. Torba yasanın kalan kısmı yarın saat 14.00'te toplanan Genel Kurul'da görüşülmeye devam edilecek.
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