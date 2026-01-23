Afyonkarahisarlı 96 yaşındaki Kore Gazisi Süleyman Kızgın yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti.
Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyünde İkamet eden Kore Gazisi Süleyman Kızgın yaşlılığa bağlı hastalıklarlardan dolayı yaşadığı evde yaşamını kaybetti.
Kızgın'ın köyünde gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Kore Gazisi Süleyman Kızgın Vefat Etti
