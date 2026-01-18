Kore Savaşı\'ndan Nadir Belgeler Gün Yüzüne Çıktı

Türkiye'nin yakın askeri tarihine ışık tutan ve Kore Savaşı'nda görev yapan Türk askerlerinin hatırasını bugüne taşıyan son derece kıymetli belgeler ve emanetler gün yüzüne çıkarıldı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir tarafından yapılan arşiv çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan bu nadir materyallerin, Kore Savaşı'nda görev yapan Zihni Ezine'ye ait olduğu tespit edildi.

"Dönemin idari ve askeri uygulamalarını yansıtan önemli bir tarih vesika"

Araştırmacı Taner Özdemir, ortaya çıkan koleksiyonun; yalnızca kişisel hatıralardan ibaret olmayıp, Türkiye'nin Kore Savaşı'ndaki askeri varlığını ve Mehmetçiğin cephedeki yaşamını belgeleyen birinci el tarihi kaynaklar niteliği taşıdığını ifade ederek, "Koleksiyon içerisinde, Zihni Ezine adına düzenlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı, 8. Kore Türk Tugayı'na ait sancak, madalya, üniforma arması ve çeşitli askeri kişisel eşyalar yer alıyor. Zihni Ezine'ye ait nüfus hüviyet cüzdanı, dönemin resmi belge dili, kullanılan mühürler, kayıt sistemi ve el yazılarıyla dikkat çekiyor. Kimlikte yer alan bilgiler, Kore'ye sevk edilen bir Türk askerinin sivil hayattan askeri hayata geçiş sürecini tüm açıklığıyla ortaya koyuyor. Bu yönüyle belge, yalnızca bir kimlik evrakı değil; aynı zamanda dönemin idari ve askeri uygulamalarını yansıtan önemli bir tarih vesikası olma özelliği taşıyor" dedi.

"En çarpıcı emanetlerden birisi"

Koleksiyonun dikkat çeken unsurlarından biri olan madalyanın, Zihni Ezine'nin Kore Cephesi'nde verdiği hizmetin ve gösterdiği fedakarlığın somut bir nişanesi olarak öne çıkardığını belirten Özdemir, "Zamanın yıpratıcı etkisini taşıyan kurdelesi ve metal yüzeyindeki izler, bu madalyanın yalnızca bir ödül değil; savaş şartları altında verilen emeğin, sabrın ve fedakarlığın sessiz bir tanığı olduğunu gösteriyor. Üzerinde "TÜRK" ibaresi ve ay-yıldız bulunan askeri arma ise, Türk askerinin cephede taşıdığı kimliğin ve mensubiyet bilincinin güçlü bir sembolü olarak dikkat çekiyor. Üniformaya dikilerek taşındığı anlaşılan bu arma, binlerce kilometre uzaklıkta dahi Türk askerinin milli kimliğini muhafaza ettiğini ortaya koyuyor. En çarpıcı emanetlerden biri olan ve üzerinde "1957-1958 8. KORE TÜRK TUGAYI" ifadesi yer alan kırmızı zeminli sancak ise, Zihni Ezine'nin görev yaptığı tugayın Kore'deki hizmet dönemini doğrudan belgeleyen nadir bir hatıra niteliği taşıyor. Ay-yıldızlı bu sancak, Türk askerinin yalnızca bir askeri güç olarak değil; aynı zamanda bayrağını, değerlerini ve tarih bilincini cepheye taşıyan bir temsilci olduğunu gözler önüne seriyor" diye konuştu.

Türk askerlerinin fedakarlığını bir kez daha hatırlattı

Uzmanlar, Taner Özdemir tarafından gün yüzüne çıkarılan ve Zihni Ezine'ye ait olduğu kesinleşen bu tür şahsi askeri emanetlerin, bireysel hatıraların ötesinde bir anlam taşıdığına dikkat çekiyor. Bu belgeler; Türkiye'nin Kore Savaşı'ndaki rolünü, askeri organizasyon yapısını ve Mehmetçiğin cephe gerisindeki hayatını anlamak açısından son derece kıymetli birincil arşiv belgeleri olarak değerlendiriliyor. Ortaya çıkarılan bu belgeler ve emanetler, Kore Savaşı'nda görev yapan Türk askerlerinin fedakarlığını bir kez daha hatırlatırken; Zihni Ezine şahsında bir neslin taşıdığı sorumluluk, vatan bilinci ve tarihi hafızanın korunması adına önemli bir kazanım olarak görülüyor. Söz konusu materyallerin kayıt altına alınarak korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve akademik çalışmalara kaynaklık etmesi bakımından büyük önem taşıyor. - ERZURUM