Körfez'de Yangın Paniği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Körfez'de Yangın Paniği

26.01.2026 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kentsel dönüşümde yıkım yapılan binanın çatısında yangın çıktı, itfaiye müdahale etti.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangını, itfaiyeciler söndürdü.

Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım işlemleri süren 4 katlı binada saat 14.00 sıralarında, kesim yapılırken çıkan kıvılcımlar çatıya sıçradı. Yangını fark eden işçiler, binayı terk etti. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın çatı katı tamamen yanarken, yangın itfaiyecilerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Körfez'de Yangın Paniği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Proje okullarında mülakat“ iddiasına yanıt "Proje okullarında mülakat" iddiasına yanıt
Gazetecinin sır ölümü Evinde cansız bedeni bulundu Gazetecinin sır ölümü! Evinde cansız bedeni bulundu
Galatasaray, Yaser Asprilla’yı KAP’a bildirdi İşte transferin maliyeti Galatasaray, Yaser Asprilla'yı KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti
Hazal Kaya’dan ilginç çıkış: Daha Tarkan’la tanışmadım Hazal Kaya'dan ilginç çıkış: Daha Tarkan'la tanışmadım
Antalyaspor 7 maç aradan sonra kazandı Antalyaspor 7 maç aradan sonra kazandı
Gaziantep’te 4.1 büyüklüğünde deprem Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

16:26
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde
16:16
Oranlar alam veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita
Oranlar alam veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
16:12
Kap geldi Beşiktaş yıldız ismin bonservisini 13 milyon euroya aldı
Kap geldi! Beşiktaş yıldız ismin bonservisini 13 milyon euroya aldı
15:47
Muhittin Böcek iddianamesinde şok detaylar Boşanma masrafı 55,2 milyon lira
Muhittin Böcek iddianamesinde şok detaylar! Boşanma masrafı 55,2 milyon lira
15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 16:47:09. #7.11#
SON DAKİKA: Körfez'de Yangın Paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.