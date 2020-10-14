Körfez'in köylerine modern yollar - Son Dakika

Körfez'in köylerine modern yollar

14.10.2020 16:12
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Körfez Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de desteği ile köy yollarını daha modern hale getiriyor.

Körfez Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de desteği ile köy yollarını daha modern hale getiriyor. Son olarak Elmacık Köyü ile Radar Caddesi arasındaki yolda düzenleme yapıldı, sıcak asfalt döküldü.

Körfez Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile ilçedeki kırsal alanda kalan yollar, modern hale getiriliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği çalışma sonrasında ana geçiş güzergahında yenilenmeyen bölüm kalmazken, Körfez Belediyesi ekipleri de köy içlerinde ve bağlantı yollarında düzenlemeler yaptı. Elmacık Köyü ile Radar Caddesi arasında kalan yaklaşık 6 kilometrelik yolun yenilenmesi için de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince Elmacık Köyü'ndeki yolda trimer kazısı gerçekleştirilerek asfaltlama çalışması başladı.

Yolu kullanan vatandaşlar ise çalışmadan dolayı hem Körfez Belediyesi'ne hem de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - KOCAELİ

Körfez'in köylerine modern yollar
Körfez'in köylerine modern yollar
Körfez'in köylerine modern yollar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Körfez'in köylerine modern yollar - Son Dakika

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