Normalleşmenin başladığı İtalya'da halkın %62'si psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Normalleşmenin başladığı İtalya'da halkın %62'si psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor - Son Dakika Dünya

Normalleşmenin başladığı İtalya'da halkın %62'si psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor

6 saat önce

On binlerce insanın korona nedeniyle hayatını kaybettiği İtalya'da halk, yaklaşık 2 aydır karantina altında. Bu hafta itibariyle kademeli olarak tedbirler kaldırılsa da yapılan anketlerde İtalyan halkının büyük bir bölümü, "normale dönüş için" psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor.

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da, neredeyse 55 gündür karantinada olan halkın çoğunluğu psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor. Ulusal Psikologlar Derneği tarafından yaptırılan araştırmada, İtalyanların yüzde 62'si "normale dönüş için" sürecinde psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bu kararda, ekonomik ve sosyal faaliyetlerin büyük ölçüde kısıtlanmasının da etkili olduğu belirlendi.

DESTEK İHTİYACI, YALNIZ YAŞAYANLARDA DAHA FAZLA

Araştırmaya göre İtalyanların en büyük sıkıntıları arasında hastalık korkusunun yanı sıra gelecek kaygısı da yer alıyor. Yaklaşık 2 ay boyunca ülke genelinde uygulanan tedbirlerin ardından psikolojik destek ihtiyacının, aile içinde yaşayanlara kıyasla yalnız yaşayanlar ya da birlikte yaşayan çiftlerde daha fazla görüldüğü belirlendi.

İTALYANLARIN EN BÜYÜK ENDİŞESİ EKONOMİK ZORLUKLAR

Roma'daki Tor Vergata Üniversitesi tarafından yapılan başka bir araştırma ise İtalyanların en büyük endişesinin sağlık değil ekonomik zorluklar olduğunu gösterdi. Üniversitenin araştırmasına katılanların yüzde 70'i genel olarak kaygı duyduklarını söyledi. İş ve ekonomiyle ilgili sıkıntılar yüzde 53'le en büyük kaygı kaynağı olarak belirlendi. Sağlıkla ilgili endişelerse, katılımcıların yüzde 41'i tarafından paylaşıldı.

ÜLKEDE 1 MİLYON YENİ YOKSUL YARDIMA MUHTAÇ

İtalya'da koronavirüs salgını ve salgına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle ekonomide daralma yaşanması bekleniyor. Uluslararası Para Fonu (IMF), İtalya'nın gayri safi yurt içi hasılasının bu yıl yüzde 9.1 düşmesinin beklendiğini açıkladı. Ülkede "yeni yoksulların" sayısının arttığı haberleri de geliyor. İtalya Ziraatçılar Birliği (Coldiretti), koronavirüs krizi nedeniyle ülke genelinde 1 milyon "yeni yoksulun" yardıma ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı. Etkili bir sosyal yardım ağına sahip olan Katolik Kilisesi'nin yardım vakfı Caritas da koronavirüs krizi sırasında kendilerine başvuranların sayısının 2 katına çıktığını belirtti.

Ülkede dün açıklanan son verilere göre salgında can kaybı sayısı 29 bini geçti, vaka sayısı da 212 bine yaklaştı.

Normalleşmenin başladığı İtalya'da halkın %62'si psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor
Koronavirüs, İtalya, Dünya, Güncel, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 02:15 


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ŞU AN BURADASINIZ: Normalleşmenin başladığı İtalya'da halkın %62'si psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor - Son Dakika
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