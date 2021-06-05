Koronavirüs salgınının başından beri İstanbul'da en düşük vaka oranı dün görüldü - Son Dakika

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul için sevindiren bir haberi duyurdu.
Prof. Dr. Memişoğlu sosyal medya üzerine yaptığı açıklamada, "Salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük. Hep birlikte başarıyoruz. Teşekkürler İstanbul! Rehavete kapılmadan, unutmadan. Kovid'i şehrimizden kovalım, gündemimizden çıkartalım" dedi.
Kaynak: DHA
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