Koronavirüs testi bir 3 kez negatif , 2 kez pozitif çıkınca intihar etmek istedi! - Son Dakika

İzmir'de yaşayan Kadir Barış (34), halsizlik ve baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüs testi yaptırdı. Testi negatif çıkan Barış, her geçen gün şikayetleri artınca bir kez daha hastaneye başvurdu. Testi yeniden negatif çıkan Barış'ın üçüncü testi bu kez pozitife döndü.

KARANTİNADAN SONRA YİNE POZİTİF ÇIKTI

Cumhuriyet'in haberine göre 10 gün karantinada kalan Barış'a bu sürenin sonunda yapılan test ise negatif oldu. İyileştiğini sandığı anda ağrıları yeniden artan ve tekrar test yaptıran Barış'ın test sonucu bu kez de pozitif çıktı ve tomografi çekildiğinde ciğerlerinde yüzde 90 oranında zatürre tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Barış'ın durumuna doktorlar bile şaşırdı.

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

Yaşadıklarını anlatan Barış, "Evdeki süreçte ağrıdan duramadım. Psikolojim bozuldu. 2 kez intihar etmeyi düşündüm. Allah'a 'Canımı al' diye yalvardım. Birisi etlerimi çekiyor gibiydi. Öksürmekten artık ağzımdan kan geliyordu. Bu virüs bitmeden evden çok çıkmayı da düşünmüyorum" dedi.