Korsika'da Silahlı Saldırı: 5 Yaralı

Fransa'nın güneydoğusundaki Korsika Adası'nda sokakta açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı.

Fransa'nın güneydoğusundaki Korsika Adası'nda sokakta açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı.



Fransız basınında yer alan haberlerde, adanın Bastia kentinde, bir kişinin sokakta bulunanların üzerine ateş açması sonucu 1'i ağır en az 5 kişinin yaralandığı belirtildi.



Saldırganın kaçtığı ve polisin operasyon başlattığı kaydedildi.

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