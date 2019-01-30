Son Dakika Haberleri: Korsika'da Silahlı Saldırı: 5 Yaralı

Korsika'da Silahlı Saldırı: 5 Yaralı

3 dakika önce

Fransa'nın güneydoğusundaki Korsika Adası'nda sokakta açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı.

Korsika'da Silahlı Saldırı: 5 Yaralı, System.String[]
Fransa'nın güneydoğusundaki Korsika Adası'nda sokakta açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, adanın Bastia kentinde, bir kişinin sokakta bulunanların üzerine ateş açması sonucu 1'i ağır en az 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırganın kaçtığı ve polisin operasyon başlattığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:08 Kaynak: AA

Bastia, Fransa, Güncel
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