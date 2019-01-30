Korsika'da Silahlı Saldırı: 5 Yaralı
3 dakika önce
Fransa'nın güneydoğusundaki Korsika Adası'nda sokakta açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı.
Fransa'nın güneydoğusundaki Korsika Adası'nda sokakta açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı.
Fransız basınında yer alan haberlerde, adanın Bastia kentinde, bir kişinin sokakta bulunanların üzerine ateş açması sonucu 1'i ağır en az 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
Saldırganın kaçtığı ve polisin operasyon başlattığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:08 Kaynak: AA
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