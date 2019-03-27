Son Dakika Haberleri: Koruma Kurulu Toplantısı Yalova Belediyesi Ev Sahipliğine Gerçekleştirildi

Koruma Kurulu Toplantısı Yalova Belediyesi Ev Sahipliğine Gerçekleştirildi

2 saat önce

Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güner, 2019 yılı 1. Olağan Koruma Kurulu toplantısına katıldı.

Koruma Kurulu Toplantısı Yalova Belediyesi Ev Sahipliğine Gerçekleştirildi, System.String[]
Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güner, 2019 yılı 1. Olağan Koruma Kurulu toplantısına katıldı.

Yalova Belediyesi ev sahipliğinde Halil İnalcık Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Koruma Kurulu Başkanı Cumhuriyet Savcısı Özkan Özçelik ve kurul üyeleri katıldı. 2019 yılı içerisinde planlanan projelerin değerlendirildiği toplantıda koruma kurulundan iş, ayni-nakdi yardım ve kurs talebi ile başvuran 5 hükümlünün başvurularının değerlendirilmesinin yanı sıra ilgili kurumların görüşlerine yer verildi. Ayrıca Koruma Kuruluna başvuran hükümlülerin sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde yapılan çalışmalar aktarıldı. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:32 Kaynak: İHA

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