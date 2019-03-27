Koruma Kurulu Toplantısı Yalova Belediyesi Ev Sahipliğine Gerçekleştirildi
2 saat önce
Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güner, 2019 yılı 1. Olağan Koruma Kurulu toplantısına katıldı.
Yalova
Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güner, 2019 yılı 1. Olağan Koruma Kurulu toplantısına katıldı. Yalova Belediyesi
ev sahipliğinde Halil İnalcık
Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Koruma Kurulu Başkanı Cumhuriyet Savcısı Özkan Özçelik
ve kurul üyeleri katıldı. 2019 yılı içerisinde planlanan projelerin değerlendirildiği toplantıda koruma kurulundan iş, ayni-nakdi yardım ve kurs talebi ile başvuran 5 hükümlünün başvurularının değerlendirilmesinin yanı sıra ilgili kurumların görüşlerine yer verildi. Ayrıca Koruma Kuruluna başvuran hükümlülerin sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde yapılan çalışmalar aktarıldı. - YALOVA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:32 Kaynak: İHA
Yalova Belediyesi'nden Skandal! Bakanlığın Hibe Bisikletlerini 3 Yıl Depoda Saklamışlar
Alparslan Türkeş'in Eşi Seval Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Milliyetçi Görüşünden Ödün Vermemiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan Paylaştı: Yarın Sürpriz Bir Programımız Olacak!
Gülşen Hakkında 50 Bin TL'lik Çanta Suçlamasında Savcılık Kararını Verdi