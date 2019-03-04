Son Dakika Haberleri: Koşarak Dolmuşla Yarıştım! (6 Milyon Abone Özel!)

Koşarak Dolmuşla Yarıştım! (6 Milyon Abone Özel!)

16 dakika önce

Bugün seneler önce yaptığım "tramvayla yarışmak" videosuna benzer bir şekilde Beşiktaş - Harbiye dolmuşunu yakalamaya çalışıyorum!

Bugün seneler önce yaptığım "tramvayla yarışmak" videosuna benzer bir şekilde Beşiktaş - Harbiye dolmuşunu yakalamaya çalışıyorum! Bugüne kadar üretilen en büyük AIR tabanlı Airmax 720 ile koştuğum bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın! #AirMax720 #JustGoBigger

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:13 Kaynak: Youtube

Harbiye, Beşiktaş, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fikret Orman, Şenol Güneş'in Yerine Samet Aybaba'yı Düşünüyor Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya Milli Davet

Roma, Devre Arasında Alamadığı Domagoj Vida İçin Beşiktaş'ın Kapısını Bir Kez Daha Çalacak Ablasını Ziyarete Giden Genç Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 19:29:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Koşarak Dolmuşla Yarıştım! (6 Milyon Abone Özel!)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]