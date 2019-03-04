Koşarak Dolmuşla Yarıştım! (6 Milyon Abone Özel!)
16 dakika önce
Bugün seneler önce yaptığım "tramvayla yarışmak" videosuna benzer bir şekilde Beşiktaş - Harbiye dolmuşunu yakalamaya çalışıyorum!
Bugün seneler önce yaptığım "tramvayla yarışmak" videosuna benzer bir şekilde Beşiktaş
- Harbiye
dolmuşunu yakalamaya çalışıyorum! Bugüne kadar üretilen en büyük AIR tabanlı Airmax 720 ile koştuğum bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın! #AirMax720 #JustGoBigger
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:13 Kaynak: Youtube
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